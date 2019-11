José Gomes quer ajudar o Marítimo a "reivindicar o lugar europeu"

José Gomes assumiu a ambição de reivindicar o estatuto do Marítimo de clube que participa nas competições europeias, esta quinta-feira, na apresentação como novo treinador dos insulares.

"Os jogadores vão gostar do trabalho que vou apresentar. O Marítimo tem um palmarés invejável. É um dos melhores clubes portugueses e estamos habituados a ver o Marítimo logo após os três grandes. O clube quer reivindicar no campo o lugar europeu e eu também pretendo essa consolidação", afiançou o técnico, de 49 anos, em conferência de imprensa.

José Gomes não escondeu estar "feliz regressar ao futebol português e orgulhoso por representar um clube tão prestigiado como o Marítimo". Para o técnico, estrear-se no Estádio da Luz, frente ao Benfica, será "um excelente início":

"É um excelente adversário, não é preciso fazer qualquer apelo extra para motivar os jogadores. É um jogo em que estaremos expostos ao que possam ser as nossas fragilidades."

osé Gomes estava sem clube, depois de ser despedido do Reading, do segundo escalão do futebol inglês, devido ao mau arranque de época. O técnico português estava no Championship desde a segunda metade da época passada, quando aceitou o convite dos ingleses para deixar o comando técnico do Rio Ave.

O Marítimo encontra-se no 14.º lugar do campeonato, com 11 pontos, fruto de duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 11 jornadas. Também na Taça de Portugal os resultados têm desiludido: os insulares caíram na terceira eliminatória, perante o Beira-Mar, do Campeonato de Portugal.

