César Peixoto demite-se de treinador da Académica

César Peixoto pediu a demissão do cargo de treinador da Académica, segundo avança, esta quinta-feira, o "Jornal de Notícias".

De acordo com a referida fonte, foi na véspera que o treinador assumiu, junto da direção do clube de Coimbra, a vontade de deixar o comando técnico. César Peixoto já não orientou o treino desta manhã.

César Peixoto tornou-se treinador da Académica no início da presente época, mas a segunda experiência como treinador principal (a primeira foi no Varzim, na segunda metade da temporada passada) não correu bem. O antigo internacional português deixa o emblema de Coimbra no 15.º lugar da II Liga, com nove pontos em 10 jogos.