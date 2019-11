Vários jogadores de topo podem assinar por novo clube em janeiro

Há vários jogadores em equipas de topo da Europa que podem comprometer-se com um novo clube, em janeiro, para mudarem de ares a custo zero no final da época.

Christian Eriksen, do Tottenham, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, são porventura os nomes mais sonantes da lista. O médio dinamarquês, que não foi autorizado a sair, no verão, tem perdido espaço nas opções de Mauricio Pochettino - tal como o avançado uruguaio nas de Thomas Tuchel.

Ambos têm vários pretendentes, desde Real Madrid e Barcelona, para um, a Manchester United e Inter Miami.

Também há vários clubes interessados em contratar Dries Mertens, do Nápoles. O avançado belga, que até está em rota de colisão com a direção do clube italiano, está a ser acesamente disputado por Juventus, Arsenal e Tottenham, de acordo com a imprensa internacional.

Nemanja Matic, ex-Benfica, pode deixar o Manchester United já em janeiro, perante o interesse de Inter de Milão e AC Milan. Quem também interessa ao Inter é Thomas Meunier, do PSG. William, do Chelsea, tem sido associado ao Barcelona. Toby Alderweireld, um dos centrais mais desejados da atualidade, está em final de contrato com o Tottenham.

Há outro ex-Benfica em final de contrato: Ezequiel Garay. O central vive uma situação complicada no Valência, uma vez que criticou publicamente a direção pelo despedimento de Marcelino Toral. Interessados não faltam ao central argentino, de 32 anos.

Nota, ainda, para duas peças importantes da Juventus, de Cristiano Ronaldo. O francês Blaise Matuidi e o colombiano Juan Cuadrado ainda não decidiram o seu futuro.

Jogadores que terminam contrato em junho de 2020:



Christian Eriksen (Tottenham)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Tobby Alderweireld (Tottenham)

Thomas Meunier (PSG)

Edinson Cavani (PSG)

Blaise Matuidi (Juventus)

Juan Cuadrado (Juventus)

Olivier Giroud (Chelsea)

Willian (Chelsea)

Pedro (Chelsea)

David Silva (Manchester City)

Nemanja Matic (Manchester United)



Eric Bailly (Manchester United)



Stefan Savic (Atlético de Madrid)



Dries Mertens (Nápoles)

Adam Lallana (Liverpool)



Éver Banega (Sevilha)

Nolito (Sevilha)

Ezequiel Garay (Valência)



Artem Dzyuba (Zenit)

Mario Gotze (Dortmund)



Santi Cazorla (Villarreal)

Negredo (Al-Nasr)