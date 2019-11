Thierry Henry regressa à MLS como treinador

Thierry Henry está de regresso à Liga norte-americana de futebol (MLS), desta feita como treinador. O antigo avançado francês vai orientar o Montreal Impact.

De acordo com o anúncio feito pelo clube canadiano, no site oficial, Henry assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, isto é, até 2021, com mais uma de opção, até 2022.

O técnico gaulês, de 42 anos, "é considerado um dos um dos melhores avançados da história do futebol mundial". A carreira nos bancos tem tido um arranque atribulado. Depois de três anos como adjunto da seleção da Bélgica, Henry sucedeu a Leonardo Jardim como treinador do Mónaco. Durou 20 jogos, em que conseguiu apenas quatro vitórias, antes de ser despedido e de o técnico português regressar ao Principado.

"É uma honra ser treinador do Montreal Impact e voltar à MLS. É uma liga que conheço bem, onde tive uma grande experiência [pelo New York Red Bulls]. Estar no Quebec, em Montreal, que tem uma herança cultural enorme, é algo extraordinário. Sempre estive de olho neste clube e, agora, aqui estou", regozijou Henry, citado pelo site oficial do novo clube.