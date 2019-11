Sérvia ainda sonha com apuramento

A Sérvia venceu o Luxemburgo, por 3-2, em Belgrado, e ainda sonha com o apuramento direto para o Euro 2020.

Os golos sérvios foram apontados por Mitrovic (2) e Radonjic. Já pelos luxemburgueses descontaram Gerson Rodrigues e Turpel.

Com esta vitória, a Sérvia continua colada a um ponto de Portugal, a uma jornada do fim da fase de qualificação.

No domingo as duas seleções voltam a jogar à mesma hora (14h00). Portugal defronta, fora, o Luxemburgo e a Sérvia joga contra a Ucrânia.

O grupo B é liderado pela Ucrânia (já qualificada), com 19 pontos. Em segundo está Portugal, com 14, e em terceiro a Sérvia, com 13.