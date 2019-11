Jorge Jesus empata dérbi e atrasa conquista do título

O Flamengo atrasou a conquista do título, durante a madrugada desta quinta-feira, ao empatar, a quatro golos, na receção ao Vasco da Gama, em jogo antecipado da 34.ª jornada do campeonato brasileiro.

O dérbi do Rio de Janeiro abriu com um golo: Éverton Ribeiro adiantou o Mengão logo ao primeiro minuto. No entanto, em cinco minutos, o Vasco deu a volta, com golos de Marrony (34 minutos) e Pikachu (38), este de grande penalidade. Ainda antes do intervalo, um autgolo de Danilo Barcelos restabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, foi o Vasco da Gama a marcar primeiro, por intermédio de Marco Junior. Aos 65 e 80 minutos, deu-se nova reviravolta, agora para o Flamengo: Bruno Henrique fez dois golos e colocou a equipa de Jorge Jesus na frente do marcador. Porém, ao minuto 93, Ribamar impediu o Mengão de conquistar os três pontos.

Apesar deste empate, a liderança do Flamengo não está em causa: tem 78 pontos, mais 11 que o Palmeiras, com possibilidade de a vantagem ser reduzida para oito. Contudo, já não poderá ser campeão no domingo.