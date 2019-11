Inglaterra, Rep. Checa, França e Turquia garantem presença no Euro 2020

França e Turquia garantiram presença na fase final do Euro 2020 após o empate sem golos entre Turquia e Islândia.

Demiral, ex-Sporting, foi uma das figuras, ao segurar o empate aos 82 minutos com um corte em cima da linha.

Com este empate, a Turquia soma 20 pontos, na liderança do grupo, mais quatro do que a Islândia, que já não tem hipóteses matemáticas de alcançar a seleção turca.

A Inglaterra, que goleou em casa o Montenegro (7-0) no jogo mil da sua história, e a República Checa, vencedora por 2-1 na receção ao Kosovo, qualificaram-se para a fase final do Europeu de futebol de 2020.

Também a Ucrânia, Bélgica, Itália, Rússia e Polónia já garantiram presença.