Diego Costa sofre hérnia cervical e pode ficar de fora até abril

Diego Costa sofreu uma hérnia discal cervical, conforme anunciou, esta quinta-feira, o Atlético de Madrid, e pode ficar sem competir até abril. Caso o cenário se confirme, o ponta-de-lança espanhol perderia a época quase toda.

Em comunicado, o Atlético informou que Costa "foi submetido a provas radiológicas, para avaliar as moléstias cervicais padecidas nos últimos dias". Foi na sequência disso que lhe foi diagnosticada uma hérnia discal cervical.

"Nos próximos dias, [Costa] vai ser avaliado por especialistas em neurocirurgia, para estabelecer o tratamento definitivo", conclui o Atlético de Madrid.

A coluna cervical é formada por sete vértebras intercaladas por discos intervertebrais. A hérnia de disco cervical ocorre quando um fragmento da parte interna do disco escapa através de uma rotura na camada externa. Pode ocorrer em qualquer idade e está relacionada, geralmente, com o processo degenerativo da coluna vertebral, embora possa também ser provocada por um traumatismo, segundo o site do Hospital da Trofa.

Só Morata disponível entre os habituais



De acordo com o "As", um problema destes contempla um tempo de paragem de vários meses. O jornal espanhol aponta o regresso de Diego Costa aos relvados, caso não haja cirurgia, para abril.

O Atlético de Madrid fica com apenas dois pontas-de-lança disponíveis: Álvaro Morata e Ivan Saponjic. O avançado sérvio, contratado esta verão ao Benfica, ainda não jogou qualquer minuto.

A boa notícia para Simeone é que João Félix está perto do regresso e, diz o "As", está apto para a visita ao Granada, da próxima jornada do campeonato espanhol, marcada para 23 de novembro.