​Em defesa dos princípios

Na sua visita de Estado a Itália, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa apelou a uma posição “comum” e “forte” da UE sobre migrações. E agradeceu à Itália a “coragem, quase heroísmo”, com que aquele país acolheu, quase sozinho dura+nte muito tempo, a entrada de refugiados e imigrantes.



O Presidente da Itália, Sergio Mattarella, tem a mesma visão de Marcelo nesta matéria. Infelizmente, como Presidente da República, Mattarella não governa (o mesmo se passa, de resto, com Marcelo em Portugal). Mesmo assim, o Presidente italiano contribuiu decisivamente para impedir que Salvini, o campeão da hostilidade aos migrantes, formasse governo.

Salvini está agora na oposição. Mas trabalha para voltar ao poder. “Estou certo de que voltaremos ao governo. E será em breve e pela porta principal”, assegurou recentemente este político de extrema direita, que se diz nacionalista, mas há poucos anos queria liquidar a Itália, criando um novo país no Norte, a “Padânia”.

E, de facto, há menos de um mês o partido do oportunista Salvini ganhou as eleições regionais na Úmbria. Este político também é adversário da integração europeia; e simpatiza com o Brexit e com os independentistas da Catalunha. Ou seja, a manutenção no poder do atual governo italiano é essencial para que não se instalem de novo, em Itália, o radicalismo xenófobo, a desumanidade e a intolerância.

Só que a rejeição dos imigrantes não é um problema só da Itália. Vários Estados membros da UE recusam receber um migrante que seja. É impossível, assim, que a Europa comunitária consiga, pelo menos no curto e médio prazos, uma posição comum sobre esta matéria. O que não torna inúteis as declarações de Marcelo e de Mattarella. Desistir de lutar pelos princípios de civilização próprios da integração europeia seria uma abdicação suicida.