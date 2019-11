Portugal pode selar apuramento para o Euro 2020 esta quinta-feira

A seleção nacional pode assegurar a qualificação para a fase final do Euro 2020 já esta quinta-feira, caso um conjunto de cenários se concretize.

Obrigatório é vencer a Lituânia, para que Portugal continue a depender só de si. Se a Sérvia empatar ou perder na receção ao Luxemburgo, a equipa de Fernando Santos terá atingido o objetivo. Isto porque, no máximo, os sérvios poderão igualar a pontuação dos portugueses - e aí, a seleção nacional tem vantagem no confronto direto. Neste cenário, Portugal podia, até, perder na última jornada, na visita ao Luxemburgo.

De qualquer forma, e se quisermos olhar para a situação sem necessidade de calculadora, as contas são ainda mais fáceis, embora possam não ficar resolvidas já esta quinta-feira. Se Portugal vencer os dois jogos que faltam, estará no Europeu. Tão simples quanto isso.

Portugal está no segundo lugar do grupo B de apuramento, com 11 pontos, e já sem oportunidade de chegar à liderança, que pertence à Ucrânia. A Sérvia é terceira classificada, com 10 pontos. Luxemburgo e Lituânia são quarto e quinto colocados, respetivamente, com quatro e um pontos.

O Portugal-Lituânia está marcado para as 19h45, no Estádio Algarve, e tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.