Passeio matinal relaxa seleção para a receção à Lituânia

Na contagem decrescente para o jogo com a Lituânia, os jogadores da seleção nacional cumpriram, durante a manhã desta quinta-feira, um pequeno passeio a pé, em Vale do Lobo, no Algarve.

O tempo invernoso que se faz sentir na região, um pouco à semelhança do resto do país, contribuiu para que a digressão, junto à unidade hoteleira onde a equipa de Fernando Santos estagia, não tivesse durado mais do que 10 minutos.

Portugal defronta, às 19h45, no Estádio Algarve, a Lituânia, com vista ao apuramento para o Euro 2020. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.