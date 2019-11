Gonçalo Paciência "quer mais" após estreia a marcar na seleção

Gonçalo Paciência mostrou-se satisfeito por fazer o seu primeiro golo ao serviço da seleção, contra a Lituânia. No entanto, o avançado do Eintrach Frankfurt admitiu que quer mais.

"É fruto do meu trabalho, procuro ajudar a equipa, dar o meu contributo e hoje foi com um golo e uma assistência. Quero mais, tenho de ser ambicioso. Era um objetivo e quer ajudar mais", disse, em declarações na zona mista do Estádio do Algarve.

O avançado fez parelha com Cristiano Ronaldo, que caracteriza como "perfeito". A seleção precisa de vencer no Luxemburgo para garantir presença na fase final do Euro 2020 e Gonçalo aponta para a vitória.

"Este jogo já passou. O Luxemburgo vai ser um jogo totalmente diferente. É fora de portas, apesar de termos apoio lá. Agora é tempo de descansar para nos prepararmos para o jogo", rematou.