Fernando Santos confiante. "Vamos ganhar no Luxemburgo e estar no Euro 2020"

Fernando Santos, selecionador nacional, elogia a exibição da sua equipa e garante que Portugal vai estar no Europeu 2020.

"O jogo será daqui a 72 horas, há muito que pensar. É uma final, importantíssima porque queremos estar no Euro e vamos ganhar no Luxemburgo e vamos lá estar", começa por dizer.

Depois de uma goleada expressiva, no Algarve, por 6-0, o selecionador deixa um grande elogio aos seus jogadores: "Realçar esta exibição dos jogadores, com a qualidade que apresentaram. Não demos oportunidades à Lituânia, só foi pena não ter acabado a primeira parte com mais golos. Jogadores tornaram este jogo mais fácil".

Fernando Santos destaca a importância da transição defensiva para o jogo tranquilo de Portugal: "Queremos que em todo o jogo a dinâmica individual e coletiva se manifeste. Tudo se manifesta mais quando a ação defensiva é mais forte".

Ronaldo "não surpreendeu"

O avançado da seleção nacional teria um problema no joelho, mas apontou três golos em 82 minutos jogados. Fernando Santos voltou a sublinhar a disponibilidade do avançado da Juventus.

"Não acho nada estranho. Criou-se um ruído à volta dele. Eu disse que estava bom e não surpreende nada", remata.