Cristiano Ronaldo não está bem. "Está muito bem"

Cristiano Ronaldo garante que está apto para a receção da seleção nacional à Lituânia, esta quinta-feira, a contar para a fase de apuramento para o Euro 2020.

"Para abrir o jornal nacional: o capitão está bem. O capitão está bem, não, está muito bem", atirou o avançado da Juventus, numa mensagem para as câmaras de televisão, durante o passeio matinal da seleção.

Ronaldo sublinhou que "o saldo é sempre positivo" e, depois, instou os jornalistas a filmar os companheiros: "Já chega, está bem? Vão gravar os outros."

Estão dissipadas as dúvidas relativamente à condição física de Cristiano Ronaldo, que fora substituído do último jogo da Juventus, durante a segunda parte, devido a um problema no joelho.

A seleção nacional pode apurar-se para o Euro 2020 já esta quinta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve. O Portugal-Lituânia tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.