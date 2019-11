José Cid recebe esta quarta-feira Grammy de Excelência Musical

José Cid recebe, esta quarta-feira, numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, um Grammy de Excelência Musical, da Academia Latina de Gravação, cuja atribuição foi anunciada em agosto.

O Grammy de Excelência Musical é atribuído “a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina”, lê-se no site da Academia.

Em declarações à Renascença, na data do anuncio de atribuição do prémio, José Cid disse que é "fantástico" ganhar um Grammy e que recebeu a notícia com "muita surpresa e grande contentamento". "Isto acaba por ser o reconhecimento do pop/rock português que tão ostracizado tem sido", afirmou o compositor de inúmeros clássicos da música moderna portuguesa.

Além de José Cid, também Eva Ayllón, Joan Baez, Lupita D’Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo e José Luis Rodríguez “El Puma” vão receber esta quarta-feira o mesmo galardão.

O compositor, músico e poeta natural da Chamusca considera que este é o "prémio mais importante" da sua carreira de cinco décadas. "Sem dúvida que este é o prémio mais importante, de pouco mais de 50 anos de carreira como músico e poeta, um reconhecimento que o público Português nunca me negou!", assinalou, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O Prémio à Excelência Musical também já foi atribuído a Carlos do Carmo em 2014.