Sporting aponta a mira a dois brasileiros para janeiro

Gustavo Scarpa, médio do Palmeiras, e Michael, extremo do Goiás, são avançados como alvos do Sporting para a reabertura do mercado, em janeiro, pelos jornais "A Bola" e "O Jogo", respetivamente.

De acordo com a referida fonte, o Sporting já fez uma abordagem inicial por Scarpa e teve resposta: o médio brasileiro, de 25 anos, não sai por menos de 10 milhões de euros. O valor, para já, é impraticável, para a realidade do Sporting, mas "A Bola" detalha que uma possível venda de Bruno Fernandes em janeiro abriria espaço ao negócio.

O Palmeiras contratou Scarpa ao Fluminense, em 2018, por 1,5 milhões de euros. Este ano, o internacional brasileiro leva 13 golos em 45 jogos.

Um valor emergente para as alas

O outro jogador apontado ao Sporting é Michael, extremo de 23 anos do Goiás e que tem sido uma das revelações do campeonato brasileiro.



"O Jogo" avança que Michael tem sido seguido pelo departamento de scouting do clube de Alvalade e que as avaliações têm sido de tal forma positivas que já está em equação uma sondagem concreta. A cláusula de rescisão é de 6,5 milhões de euros, valor acessível para a realidade do futebol atual. Porém, o Goiás está a tentar aumentá-la para 11 milhões.

Em 2019, Michael soma 14 golos em 50 jogos. Os seus números têm melhorado de forma consistente desde que apareceu na equipa principal do Goiás, em 2017: um golo, depois sete e, agora, o dobro de 2018.