Silas colmata ausência de internacionais e lesionados com oito jovens

Silas chamou oito jogadores para o treino do Sporting, esta quarta-feira. A afluência de jovens colmatou as várias ausências, entre lesionados e internacionais que estão ao serviço das suas seleções.

Diogo Martins (guarda-redes), João Oliveira, João Silva, João Ricciulli, Gonçalo Costa, Tomás Silva, Bernardo Sousa e Tiago Tomás foram chamados pelo treinador.



Os clientes do departamento clínico do Sporting são seis: Fernando realizou trabalho específico no ginásio para aumento de massa muscular e treino no relvado; Battaglia e Jovane Cabral fizeram tratamento, ginásio e trabalho no relvado; Doumbia e Bolasie estiveram em tratamento; e Mathieu realizou tratamento e gestão.

O próximo treino do Sporting realiza-se na quinta-feira, às 10h00, na Academia de Alcochete.