José Pereira falou com Silas, mas reafirma: "Não está qualificado para ser treinador"

O presidente da Associação Nacional de Treinadores (ANTF) reabre a guerra com o Sporting, relativamente a Silas. José Pereira garante que não tem qualquer problema com o treinador do Sporting, contudo, reafirma, em entrevista a Bola Branca, que Silas não está qualificado para desempenhar o cargo e que, na prática, não passa de um adjunto.

"O Silas desempenha as funções, oficialmente, de treinador adjunto. É assim que está inscrito na Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Ele não pode ser treinador, porque não está qualificado para desempenhar esse cargo e é essa a questão", sublinha o presidente da ANTF.

José Pereira salienta que "há campeonatos e atitudes que o treinador adjunto pode assumir e outras que não pode assumir", nomeadamente nas competições europeias, em que é a UEFA que tem intervenção.

Apesar desta tomada de posição, José Pereira garante que não tem qualquer problema com Silas: "Isto não é uma questão do Silas, deste ou daquele treinador. Eu sou amigo do Silas. Falei com ele e ele falou comigo e não temos problemas nenhuns um com o outro."