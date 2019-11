Nova Presidente interina da Bolívia promete realização de “eleições transparentes”

13 nov, 2019 - 22:46 • João Pedro Barros com agências

A nova Presidente interina da Bolívia disse esta quarta-feira que pretende que sejam realizadas, “o mais rapidamente possível”, eleições “transparentes” e negou que o seu antecessor Evo Morales tenha sido alvo de um golpe de Estado. Numa publicação no Twitter, Jeanine Áñez, de 52 anos e ex-vice-presidente do Senado, agradeceu o apoio do grupo de direita Resistência Cochala e mostrou-se esperançada na convocação de um novo ato eleitoral.

Áñez assumiu o cargo esta terça-feira, depois de Evo Morales abandonar o país e exilar-se no México, após 14 anos na presidência. Este período acabou por terminar debaixo de violentos protestos e acusações de fraude eleitoral. "Peço uma transição democrática e pacífica, revogando as condições anteriores, que nos tornaram um pai totalitário”, afirmou. Morales contra-ataca Morales demitiu-se no domingo, após semanas de pressão e de acusações de ilegalidades no ato eleitoral realizado em outubro, cujos resultados indicavam uma vitória folgada. No entanto, a partir do méxico, já assumiu um tom de desafio “Se os meus apoiantes me pedirem, estamos prontos para regressar. iremos regressar mais tarde ou mais cedo, para pacificar a Bolívia”, afirmou, em conferência de imprensa realizada na Cidade do México.

