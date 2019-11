Facebook. Erro ativa câmara do telemóvel sem conhecimento do utilizador

Um utilizador da rede social Facebook descobriu que a aplicação, quando é aberta nos telemóveis com o sistema operativo iOS, presente nos telemóveis Apple, ativa a câmara sem permissão.

Joshua Maddux, o norte-americano que descobriu o “bug”, apercebeu-se do erro quando estava a navegar pelo feed de notícias do Facebook e uma parte do ecrã disponibilizou imagens captadas pela câmara do telemóvel.