Anas Kournif imolou-se e gerou uma onda de protesto nas universidades francesas

Anas Kournif é um estudante francês de 22 anos que vivia com uma bolsa de 450 euros por mês, entretanto suspensa, por ter reprovado por duas vezes no segundo ano do curso de Ciência Política. Para denunciar a sua precariedade e a de muitos colegas imolou-se esta sexta-feira, em frente ao Centro Regional de Obras Universitárias e Escolares, em Lyon. O seu gesto desencadeou protestos em várias universidades do país.

Centenas de estudantes manifestaram-se esta terça-feira, nomeadamente em Lyon e Paris, onde pediram mesma a demissão do ministro da Educação, Frédérique Vidal. Nas paredes do ministério escreveram “a precariedade mata”, que também circula como “hashtag” (#LaPrecaritéTue) nas redes sociais.

Em Lille, o ex-Presidente François Hollande cancelou uma conferência após um grupo de cerca de 50 estudantes ter invadido o anfiteatro onde deveria discursar e rasgado exemplares do seu mais recente livro, “Responder à crise democrática”.

Em comunicado, esta quarta-feira, Hollande disse compreender as emoções “legítimas” dos estudantes, mas lamentou que não tenha havido espaço para o diálogo e que mais de 1.000 estudantes tenham sido privados da possibilidade de discutir a democracia. Os manifestantes justificaram a ação como um “ato desesperado” que simboliza a insegurança financeira e o futuro sombrio que os estudantes franceses do ensino superior vislumbram.

Macron e Le Pen entre os visados

Anas Kournif sofreu queimaduras em 90% do corpo e está em estado crítico. Antes de se imolar, deixou uma mensagem no Facebook, entretanto apagada, em que se queixava de que 450 euros por mês não lhe permitiam viver. Apontou ainda aos três últimos Presidentes do país.