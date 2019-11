BMW 116d. Feito para as curvas

Exterior

As diferenças para com a anterior geração estão bem à vista. O série 1 mudou para melhor. Com uma grelha de maiores dimensões a tomar conta da frente, e uma traseira mais refinada, com os grupos óticos mais esguios. Tem um ar mais arredondado, e ganhou em beleza. Interior

A qualidade dos materiais está ao nível a que o construtor Bávaro habituou a sua clientela. São de qualidade, numa mistura sóbria e desportiva a piscar o olho a uma clientela jovem, que não prescinde de algum status. O espaço é bastante razoável sobretudo à frente. A bagageira tem 380 litros.

Motor Este Série 1, é um 116d, com um bloco de 1496 cm cúbicos, capaz de debitar 116 cavalos. Não é muito, mas é o suficiente para passar a barreira do zero aos cem em 10.1 segundos.