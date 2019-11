Sporting ganha com à-vontade na Champions

O Sporting venceu os eslovacos do Tatran Presov por 37-22 na Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo os leões já venciam por 16-10.

Os melhores marcadores do jogo foram Tiago Rocha e Valentin Ghionea, ambos do Sporting, com 7 golos.

Com este triunfo, a equipa de Alvalade sobe, provisoriamente, ao segundo lugar do grupo C.

Os dois primeiros de cada grupo passam à fase seguinte da prova.

HC Eurofarm Rabotnik (Macedónia do Norte) - IK Sävehof (Suécia) 17 nov

Riihimäki Cocks (Finlândia) - Bidasoa Irun (Espanha) 17 nov

Classificação

1- Bidasoa Irun (Espanha) (214-171) 12 pontos

2- Sporting (250-214) 11 +1 jogo

3- IK Sävehof (Suécia) (187-190) 10000

4- HT Tatran Presov (Eslováquia) (201-230) 5 +1 jogo

5- Riihimäki Cocks (Finlândia) (179-211) 4

6- HC Eurofarm Rabotnik (Macedónia do Norte) (187-202) 2