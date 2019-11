Miami Heat continuam a surpreender a este

Os Miami Heat continuam a cimentar o estatuto de equipa sensação do arranque de temporada na conferência este. A equipa da Flórida venceu, em casa, os Detroit Pistons, por 117-110.

O histórico "franchise" terminou a última temporada no 10º posto da tabela a este, fora dos lugares de "play-off", mas ambicionará regressar esta época ao apuramento de campeão. Este verão, a equipa adicionou Jimmy Butler e Meyers Leonard, para além dos "rookies" Tyler Herro, KZ Okpala e Bol Bol. Dwywane Wade deixou a equipa e retirou-se e Whiteside e Richardson foram trocados.

Os Heat venceram os Pistons com boa exibição de Jimmy Butler, que apontou 20 pontos, três ressaltos e 13 assistências. Kendrick Nunn apontou 20 pontos e Dragic fez 18.

Com este resultado, Miami sobe ao segundo posto da conferêcia este da NBA, com sete vitórias e três derrotas, apenas atrás dos Boston Celtics, com registo de oito vitórias e uma derrota.

Outros resultados:

Indiana Pacers 111-85 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 98-97 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 120-102 New York Knicks

Denver Nuggets 121-125 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 115-123 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 119-114 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 107-99 Portland Trail Blazers