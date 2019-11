Marco Chagas recorda Poulidor, "uma das maiores figuras da história do ciclismo"

Marco Chagas recorda Raymod Poulidor, o "eterno segundo" da Volta a França, que morreu, esta quinta-feira, como uma das maiores figuras da história do ciclismo, em entrevista a Bola Branca.

"Fica mais conhecido pelos segundos lugares que ele teve na Tour, do que pelas outras muitas vitórias que conseguiu também. Era um corredor extraordinário. Uma figura daquele tempo, dos tempos de ouro do ciclismo, mas que ficará para sempre. Perde-se uma figura tão grande, das maiores mesmo, da história do ciclismo", lamenta o antigo ciclista português e atual comentador da Volta a Portugal.

Histórias com Agostinho e Eddy Merckx



Marco Chagas recorda que Poulidor e Joaquim Agostinho, outra figura incontornável do ciclismo português, conviveram "uma série de anos":

"Inclusive eu, na minha primeira presença no Tour, em 1980, estive com ele já não era corredor, mas era uma figura que tinha pelo nosso saudoso Joaquim Agostinho um respeito que todos os corredores daquela época tinham e têm, aqueles que ainda cá estão, felizmente. Recordo-me, naturalmente, dos encontros tanto de Raymond Poulidor com o nosso Joaquim Agostinho, como também do próprio Eddy Merckx. Isso aconteceu ao longo daquela temporada em que tive esse enorme privilégio de estar ao lado deles e ser seu companheiro de equipa e de, pessoalmente, conviver com essas figuras que só conhecia pelo nome."

Um herdeiro à altura da lenda Poulidor



O legado de Raymod Poulidor não se resume a taças, recordes e memórias. O antigo ciclista francês deixou herança, também, na forma do neto, o holandês Mathieu van de Poel, "um herdeiro extraordinário".

"Mathieu van der Poel é, neste momento, uma das figuras do ciclismo mundial, com a qualidade e a espetacularidade que nos começou a habituar. Esperemos que tenha muito para deixar e que faça recordar sempre o seu avô", deseja Marco Chagas.