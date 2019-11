Andebol. FC Porto perde no último segundo

O FC Porto perdeu, em casa, contra o THW Kiel, por 29-30, em jogo da oitava jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo, os dragões venciam por 16-14 e chegaram a alargar vantagem no segundo tempo, mas a turma alemã reagiu e marcou o golo do triunfo no último lance do jogo.

O melhor marcador do encontro foi Harald Reinkind, norueguês do Kiel, que fez oito golos. Do lado portista, o melhor marcador foi Iturriza Alvarez, com seis tentos.

O FC Porto tinha vencido na Alemanha o tricampeão europeu por 28-27.

ANDEBOL - EHF Champions League

Grupo B - 8ª Jornada

FC Porto 29-30 THW Kiel (Alemanha)

Veszprém HC (Hungria) - Meshkov Brest (Bielorrússia) 16 nov

Vive Kielce (Polónia) - HC Vardar (Macedónia) 17 nov

Montpellier (França) - HC Motor (Ucrania) 17 nov

Classificação

1- THW Kiel (Alemanha) (249-218) 13 pontos +1 jogo

2- Montpellier (França) (189-184) 9

3- HC Vardar (Macedónia) (210-217) 9

4- Vive Kielce (Polónia) (213-206) 8

5- Veszprém HC (Hungria) 236-210) 8

6- FC Porto (230-240) 8 +1 jogo

7- Meshkov Brest (Bielorrússia) (194-220) 2

8- HC Motor (Ucrania) (202-228) 1