Mercado na Luz e em Alvalade, formação no Dragão

Os três jornais desportivos focam-se, esta quarta-feira, em possíveis futuros jogadores dos três grandes. No caso de Benfica e Sporting, os alvos estão no mercado. No caso do FC Porto, está na formação.

O jornal "O Jogo" fala da "próxima aposta" de Sérgio Conceição. Vítor Ferreira, melhor marcador da equipa B, vai ser promovido à equipa principal do FC Porto. O médio internacional de sub-21, com cuja evolução o treinador está impressionado, vai assinar contrato de longa duração até ao final do mês.

"A Bola" revela um alvo do Sporting para janeiro: "Scarpa na agenda". Leões fizeram sondagem pelo médio brasileiro do Palmeiras, para perceberem as condições para trazê-lo já em janeiro. Clube de São Paulo fez saber que o preço é de 10 milhões de euros.

O "Record" diz que "Yony tem de convencer Lage". O reforço de janeiro não tem lugar garantido no plantel do Benfica. Embora a estrutura não tenha querido deixar escapar oportunidade de negócio, o treinador terá a última palavra sobre o extremo colombiano.