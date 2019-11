Nuno Manta Santos é o novo treinador do Desportivo das Aves, que estava sem técnico após a saída de Augusto Inácio.

De acordo com o comunicado do clube avense, Manta Santos assinou contrato válido por uma temporada e meia, até ao fim da época 2020/2021. O treinador já orientou o treino desta tarde.

O treinador de 41 anos não ficou muito tempo fora do ativo, depois de ter colocado o lugar à disposição no Marítimo. Manta Santos assume agora o comando do último classificado da Liga, apenas com uma vitória e dez derrotas nos onzes jogos disputados.