Horários dos jogos da Liga podem mudar na próxima época

"É um tema que nos ocupa, porque queremos ter adeptos no estádio, mas também temos de ter telespectadores. O dinheiro da televisão é muito importante para os clubes. Vamos continuar a estudar e vamos apresentar novidades em breve", remata.

"Vamos ter novidades na segunda volta desta época. Vamos apresentar um estudo para levar a regulamento no próximo ano e ter alterações de horários. Não sei se será tudo mais cedo ou mais tarde, estamos a estudar ainda", começa por dizer.

Sónia Carneiro apela ainda à redução de impostos, de forma a conseguir reter o talento nacional nos clubes portugueses.

"Qualquer jogador em Itália tem menos um terço dos impostos do que aqui. Se conseguirmos convencer os governantes a tomar medidas do ponto de vista fiscal para ajudar a reter o talento, é importante. Temos agora uma campanha para a redução do IVA para ter mais adeptos nos estádios, para que o talento que temos seja visto. Há uma série de medidas estruturais que podem ser feitas a nível de impostos para ajudar a reter o talento", remata.