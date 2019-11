Wenger volta ao ativo, mas não como treinador

Arsène Wenger está de volta ao ativo, embora não como treinador. O francês é o novo chefe de desenvolvimento global do futebol da FIFA, anunciou o organismo que tutela o futebol mundial, esta quarta-feira.

De acordo com o comunicado da FIFA, Wenger será responsável por supervisionar e liderar o crescimento e desenvolvimento do desporto, para homens e mulheres, por todo o mundo. Também será a grande autoridade no que toca a assuntos técnicos, tanto no que toca a alterações nas leis do jogo, como na análise técnica dos torneios da FIFA.

O papel do antigo técnico do Arsenal contemplará especial foco na formação de treinadores, assim como na contribuição para um programa especial, ainda em desenvolvimento, que visa encorajar ex-jogadores a tornarem-se treinadores e apoiá-los nessa transição.

"Estou ansioso por encarar este desafio extremamente importante, não só porque sempre tive interesse em analisar o futebol de uma perspetiva mais alargada, mas também porque a missão da FIFA como o organismo governador do futebol mundial é verdadeiramente global. Acredito que a nova FIFA que vimos emergir em anos recentes tem o futebol como principal prioridade e está determinada a desenvolvê-lo nas várias componentes. Sei que posso contribuir para este objetivo e investirei todas as minhas forças nisto", afirmou Wenger, citado pelo site da FIFA.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, destacou o "profundo conhecimento e paixão" de Wenger pelo futebol, algo que o "distingue com uma das personalidades mais respeitadas" da modalidade.