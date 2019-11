Tiago Pinto tem novo treinador no Ankaragucu

O Ankaragucu anunciou, esta quarta-feira, a contratação de um novo treinador. Trata-se de Mustafa Kaplan, técnico de 52 anos que deixou o Gençlerbirligi para assinar pelo clube da capital da Turquia.

Kaplan sucede ao compatriota Aykan Atik, que foi despedido devido aos maus resultados: o Ankaragucu encontra-se no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, em zona de despromoção, com seis derrotas em 11 jogos.

O Ankaragucu opta por um treinador que conhece os cantos à casa e que tem experiência em resgates: na última temporada, Kaplan assumiu o comando da equipa na segunda metade e conseguiu a manutenção.

O clube da capital turca tem um português no plantel. Tiago Pinto, lateral-esquerdo, de 31 anos, está no Ankaragucu desde a última época.