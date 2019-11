Luís Campos. “O Renato tem tudo para no futuro ser um dos melhores médios do mundo"

O diretor desportivo do Lille continua a acreditar em Renato Sanches e no seu enorme potencial, que o pode levar a ser “um dos melhores médios do mundo”.

“Sinto um Renato forte, muito forte do ponto de vista mental, sinto o Renato com um pouco de ansiedade de querer provar ao mundo o jogador que ele é e isso prejudica-o. O Renato tem tudo para no futuro ser um dos melhores médios do mundo”, disse Luís Campos.

À margem do Congresso Mundial de Scouting, no Porto, o dirigente garante que o clube francês está “a recuperar o Renato e a dar-lhe o tempo necessário para continuarmos a contar com o grande Renato que vive dentro dele”.

Luís Campos lembra que o Lille quando contratou o Renato “foi por cinco anos e não é ao final de três meses que podemos dizer se o Renato será ou não aquilo que nós sabemos que pode ser no futebol mundial”.

O antigo treinador acrescenta que “o Renato viveu uma experiência negativa no Bayern e que os seus empréstimos também não foram bem sucedidos”. Por outro lado, o dirigente também lamenta a lesão contraída já em França que atrasou todo o processo de integração.