Koeman admite treinar o Barcelona, mas só depois do Euro 2020

Ronald Koeman, selecionador da Holanda, assumiu, esta quarta-feira, que a opção de treinar o Barcelona agrada-lhe e é real. "É uma possibilidade, mas só depois do Euro 2020", salientou o técnico holandês.

Foi em conferência de imprensa que Koeman confirmou a hipótese. Há uma semana, tinha confirmado que tinha uma cláusula que lhe permitia deixar a seleção da Holanda para treinar o Barcelona. A ligação com o clube catalão é fácil de explicar: o atual selecionador holandês vestiu de "blaugrana" entre 1989 e 1995, tendo conquistado a Liga dos Campeões.

Koeman assumiu, no entanto, que poderá deixar de ser tão transparente no futuro, uma vez que "é um pouco estranho falar da possibilidade de ir para um clube enquanto se é selecionador da Holanda".

Para já, nada acontece e o certo é que o futuro de Koeman pode não ser o Barcelona, caso Ernesto Valverde siga no clube espanhol. O técnico basco tem sido contestado, devido aos maus resultados e exibições. Contudo, tem o apoio do balneário, de acordo com a imprensa espanhola.