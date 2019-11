De Jong coloca Holanda na lista de candidatos no Europeu 2020

Frenkie de Jong, médio do Barcelona, acredita que a seleção holandesa é candidata à conquista do Europeu 2020. Em entrevista reproduzida no canal de televisão "RTL", o médio alerta para os erros que a seleção de Koeman ainda precisa de corrigir.

"Ainda temos de melhorar, mas estamos em boa forma. No próximo Europeu há vários países que estão num bom nível e podem vencer o torneio e nós somos uma dessas seleções", disse.

A Holanda chegou, recentemente, à final da Liga das Nações, que perdeu precisamente para a seleção portuguesa, que entrará em campo no Europeu 2020 para defender o título conquistado em 2016.