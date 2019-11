David Villa anuncia final da carreira

David Villa pendurou as botas. O melhor goleador da história da seleção espanhola fez o anúncio da retirada em conferência de imprensa, no Japão, em que dá os últimos toques na bola, ao serviço do Vissel Kobe.

"Queria ser eu retirar-me antes que o futebol me retirasse", afirmou o ex-avançado, de 37 anos, que termina contrato com o Vissel Kobe no final do ano. O último mês e meio de 2019 será o último de Villa nos relvados.

David "Guaje" Villa é um dos melhores avançados espanhóis de sempre, pela qualidade e pelos números. No total, foram 424 golos distribuídos pela seleção de Espanha, de que é o melhor marcador da história, com 59 golos em 98 jogos, e oito clubes: Sporting de Gijón (três épocas), Saragoça (duas), Valência (cinco), Barcelona (três), Atlético de Madrid (uma), Melbourne City (meia), New York City (quatro) e Vissel Kobe (uma).

O antigo internacional espanhol acumulou um currículo invejável, com 14 títulos, entre os quais três Ligas espanholas, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Europeu de seleções e um Mundial.