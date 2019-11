Confronto entre técnicos portugueses terminou sem golos

As seleções de Camarões e Cabo Verde empataram 0-0 no primeiro jogo de qualificação para a Taça das Nações Africanas 2021 (CAN) de futebol.

As equipas, orientadas por técnicos portugueses (António Conceição e Rui Águas), não marcaram golos, mas os leões indomáveis, que tiveram Aboubakar na segunda parte, criaram mais oportunidades.

Já os tubarões azuis não contaram com Zé Luís, Mário Évora e Elvis Mendes, que falharam a ligação.

O outro jogo da primeira jornada do grupo F, entre Moçambique e Ruanda, joga-se este domingo a partir das 16h00.

Também esta quarta-feira, a seleção da Guiné-Bissau venceu por 3-0 a Suazilândia, em jogo a contar para o grupo I.

Jorginho, Piqueti e João Mário marcaram os golos em Bissau.

No próximo domingo, a Guiné-Bissau vai defrontar o Congo e na terceira defronta o Senegal.