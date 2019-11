Associação de Treinadores vai defender Vítor Pereira da justiça grega

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, garante, em entrevista a Bola Branca, que vai procurar uma forma de defender Vítor Pereira, que foi condenado a oito meses de prisão, com pena suspensa, pela justiça da Grécia, por "comportamento incorreto" e incitação à violência, quando treinava o Olympiacos. "Vamos perceber melhor [o que se passa] e ver o que podemos fazer na defesa do Vítor Pereira", assegura José Pereira, para quem o técnico português, que agora treina o Shanghai SIPG, da China, "é uma pessoa educada, uma pessoa de princípios e que respeita os seus adversários". O caso remonta a fevereiro de 2015, num Panathinaikos-Olympiacos. Os problemas começaram ainda antes do início, quando Vítor Pereira fez um gesto obsceno na direção das claques do Panathinaikos. No momento em que o português se aproximou, os ultras da equipa da casa lançaram fumos e tochas para a zona onde ele estava, tendo a situação sido agravada quando a claque forçou a entrada no relvado. Vítor Pereira foi mesmo obrigado a fugir para escapar à fúria dos adeptos rivais. José Pereira considera que o caso não passou de "um momento de menor felicidade que apoquentou" Vítor Pereira e critica a decisão do tribunal, por excesso de zelo: "Não representa aquilo que ele é. Ele é uma pessoa espetacular, gosta de ganhar como todos nós gostamos e acho um exagero aquilo que estão a fazer com ele neste momento."

Os cinco treinadores portugueses na CAN Também no plano internacional, há cinco treinadores portugueses na fase de qualificação da CAN: António Oliveira (Camarões), Luís Gonçalves (Moçambique) e Rui Águas (Cabo Verde), todos no mesmo grupo, e Pedro Gonçalves (Angola) e Paulo Duarte (Burkina Faso). Para José Pereira, a presença tão forte na competição de seleções africana é "demonstração da competência" dos treinadores portugueses: "Nós assumimos a presidência da União dos Treinadores Futebol Lusófona e isso veio reforçar o interesse que temos manifestado em reunir todos estes países, africanos e o Brasil, no sentido de irmos ao encontro do conhecimento, proporcionarmos o desenvolvimento da sua atividade e a sua formação de treinadores em consonância com aquilo que vamos fazendo. É pena que os treinadores portugueses se encontrem no mesmo grupo, o que implica que nem todos podem passar à fase seguinte e, portanto, algum vai ficar pelo caminho."