Artur Soares Dias nomeado para apitar o Rússia-Bélgica

O árbitro português Artur Soares Dias foi designado para dirigir o encontro entre a Rússia e a Bélgica, do grupo I de apuramento para o Euro2020, anunciou o organismo que gere o futebol europeu.

No encontro agendado para sábado, no estádio de São Petersburgo, Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto, será auxiliado por Rui Tavares e Paulo Soares, e terá Hugo Miguel como quarto árbitro.

As seleções da Bélgica, que lidera o grupo, com 24 pontos, e da Rússia, segunda classificada, com 21, já garantiram presença na fase final do Euro2020, que decorrerá de 12 de junho a 12 julho, em 12 cidades de diferentes países.