Hungria tem pré-acordo para integrar calendário de MotoGP em 2022

A organização do Mundial de MotoGP, em que participa o português Miguel Oliveira, anunciou, esta quarta-feira, que tem um pré-acordo com a Hungria, para adicionar o país ao calendário entre 2022 e 2026.

A confirmação da parceria entre o governo húngaro e a Dorna Sports está pendente da assinatura do contrato, no final de fevereiro de 2020.

Para acolher o futuro Grande Prémio da Hungria, será construído um novo circuito, "provavelmente no Este do país", de acordo com o site oficial do Mundial de MotoGP, competição detida pela Dorna Sports.

O CEO da empresa sediada em Espanha, Carmelo Expeleta, assumiu, citado pelo site, estar "muito orgulhoso por poder anunciar negociações para mais uma adição ao futuro calendário de MotoGP" e por ver o desporto "crescer e desenvolver-se por todo o mundo":

"Uma nova corrida e circuito na Hungria é algo entusiasmante para todos nós e devolve o MotoGP a um país com grande tradição."

O Grande Prémio da Hungria fez parte do calendário de MotoGP em 1990 e 1992. Realizava-se no circuito de Hungaroing, em Mogyoród. Era para regressar em 2010, no entanto, os planos foram abandonados quando o circuito Balataonring, em Savoly, que era suposto acolher a prova, foi atingido por graves problemas financeiros, durante a crise de 2008. Substituiu-o o Grande Prémio de Aragão, que ainda hoje se realiza.