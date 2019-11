Rúben Neves sonha com o Europeu, "mas mais importante são estas duas finais"

Rúben Neves não esconde que é um sonho poder marcar presença na fase final do Europeu 2020. No entanto, o médio coloca o foco total da equipa nas últimas duas partidas, de forma a garantir presença.

"Acho que é um sonho para qualquer jogador, mas o mais importante são estas duas finais, a começar por amanhã", disse, em conferência de imprensa, antes de explicas as dificuldades que a Lituânia pode colocar.

"Já jogámos lá e sabemos as dificuldades. É uma equipa defensiva que tenta sair no contra-ataque. Cabe-nos estar focados, saber o que fizemos menos bem lá e evoluir ainda mais o que fizemos bem para conseguir os três pontos", acrescenta.

Sem William Carvalho, o médio do Wolverhampton espreita a titularidade: "Todos os que foram convocados estão preparados para ser chamados pelo selecionador. Depois cabe a ele tomar decisões. Todos darão o melhor para ajudar e conseguir a vitória".

CR7 "está bem"

Rúben Neves também foi questionado sobre o problema físico de Cristiano Ronaldo e garante que o capitão está totalmente preparado para ir a jogo.

"Está bem, treina bem como sempre faz e com grande motivação. Está totalmente prpearado, não faço ideia do que estão a falar. Acho que podemos esperar o CR7 no jogo de amanhã", remata.

Portugal recebe a Lituânia, no penúltimo jogo de qualificação para o Europeu 2020, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Algarve, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.