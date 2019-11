Fernando Santos confirma titularidade de Cristiano Ronaldo

O melhor marcador da história da seleção chegou a estar em dúvida para as últimas duas partidas de qualificação para o Europeu 2020, depois de ter apresentado queixas no joelho, que o levaram a ser substituído nos último jogo na Juventus. Questionado sobre a sua disponibilidade, Fernando Santos foi claro e recusou responder a outras perguntas sobre CR7.

Fernando Santos foi taxativo em relação à disponibilidade de Ronaldo frente à Lituânia, na quinta-feira, no Estádio do Algarve: Cristiano "está bem e vai jogar".

"Se não estivesse apto não o teria chamado. Todos gostam de dar palpites sobre o Cristiano Ronaldo porque é o melhor do mundo. Isto não acontece com mais ninguém. O Cristiano está aqui, está bem, está convocado e vai jogar", disse.

Portugal recebe a Lituânia, no penúltimo jogo de qualificação para o Europeu 2020, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Algarve, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.