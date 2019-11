Fernando Santos assume favoritismo frente a Lituânia e Luxemburgo

O selecionador Fernando Santos não tem porblemas em assumir o favoritismo para os últimos dois jogos de qualificação para o Europeu 2020, contra a Lituânia e Luxemburgo, e garante que a seleção estará na fase final da prova.

"Já não há jogos fáceis ou difíceis, eles tornam-se mais fáceis ou difíceis em campo. Portugal é favorito nos dois jogos, pela qualidade da sua equipa e dos jogadores, mas tem de mostrar em campo. Queremos vencer. Como sempre, estes adversários têm uma motivação extra por jogarem contra o campeão europeu. Espero uma Lituânia a tentar evitar o golo e surpreender no contra-ataque. Vamos estar no Europeu e ganhar os dois jogos", disse, em conferência de imprensa.

O treinador voltou a desmistificar a alegada falta de avançados e explica que Portugal sempre contou com jogadores na posição: "O André Silva esteve sempre connosco, o Éder também. O Paciência só uma vez, mas agora está a jogar novamente regularmente. Não há grandes alterações ao que é normal na nossa seleção. Já no Europeu 2016 jogámos com dois avançados".

Na partida frente à Lituânia, a seleção terá forte apoio no Algarve, com o estádio com capacidade para cerca de 20 mil espectadores já esgotado.

"Não temos pressão nenhuma. Tem sido excelente. No Luxemburgo também deveremos ter muitos portugueses. É bom para os jogadores sentirem o apoio. O 12º jogador não joga, mas há um espírito que dá ao jogador", remata.

Portugal recebe a Lituânia, no penúltimo jogo de qualificação para o Europeu 2020, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Algarve, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.