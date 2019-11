Eslovénia prepara Noruega. Rui Jorge espera ”bom teste"

O selecionador nacional de sub-21 considera que o particular contra a Eslovénia vai ser um bom teste para a partida contra a Noruega, esta já oficial para o Euro 2020 da categoria.

“Vai ser um bom teste para tentar encontrar soluções para o confronto com a Noruega, porque certamente vamos ter o controlo territorial, mais posse de bola e vamos jogar no último terço da equipa da Eslovénia”, disse Rui Jorge.

O técnico da equipa de esperanças lembrou a derrota com a Holanda, “um resultado que não queríamos, mas foi um jogo que nos deixou boas sensações e em que cumprimos alguns comportamentos que julgamos serem importantes como equipa”.

Rui Jorge revelou que o onze do jogo particular contra a Eslovénia vai ser muito próximo daquele que vai apresentar no dia 19, contra a Noruega.

Na conferência de imprensa, o técnico confirmou ainda as lesões de Rúben Vinagre e Pedro Neto, ambos jogadores do Wolverhampton, que, por isso, vão ser dispensados.