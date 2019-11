Duas novidades na seleção Sub-21

O selecionador do Sub-21 fez duas alterações na lista de convocados para os jogos contra a Eslovénia e Noruega.

Abdu Conté e Filipe Soares, ambos do Moreirense, foram chamados para substituir Pedro Neto e Rúben Vinagre, jogadores do Wolverhampton, que se ressentiram de lesões.

A Unidade de Saúde e Performance da FPF considerou ambos "inaptos para os próximos compromissos da seleção nacional de sub-21".

A partida da Eslovénia, quinta-feira, no Estoril, é particular. Já o jogo da Noruega, na próxima terça-feira, é de qualificação para o Europeu 2021 da categoria.

Portugal é segundo classificado no grupo 7, com seis pontos, menos três do que a Holanda e mais um do que a Bielorrússia, que tem mais um jogo.