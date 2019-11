Rui Costa. “O grande objetivo do Benfica é a Liga"

O campeonato “é o grande objetivo do Benfica” e “não estamos na Europa como gostaríamos”. São as duas declarações fortes deixadas por Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, à margem do Congresso Mundial de Scouting, no Porto.

Questionado pelos jornalistas, se a liderança na Liga compensa a fraca Liga dos Campeões do clube, Rui Costa reafirma que o campeonato “é o grande objetivo, não se pode falar em compensar o que quer que seja, da mesma forma que não anulamos que não estamos na Europa como gostaríamos de estar e como desejaríamos estar quando começámos a temporada”.

“Vamos sempre à procura de fazer melhor nas competições europeias, está extremamente difícil, mas não impossível”, referiu. No entanto, o antigo jogador deixa claro: “Não posso permitir que se desvalorize que o Benfica seja o primeiro classificado do Campeonato. Uma coisa não anula a outra, mas não se pode falar em compensar o que é o grande objetivo da época."

O dirigente encarnado mantém a confiança no título: "Estou confiante que faremos de tudo para chegar aos nossos objetivos em todas as competições."

Já sobre eventuais reforços no “mercado de inverno”, Rui Costa não abriu o jogo, nem sobre Yony Gonzalez. “A seu tempo saberão de mercado, da nossa boca, o que é para vir ou não e como são esses jogadores. Agora não é tempo para falar disso."