Restauro dos painéis de São Vicente avança na primavera de 2020

São tesouro nacional e há mais de um século que não sofrem um restauro. Os seis painéis de São Vicente de Fora, atribuídos a Nuno Gonçalves – pintor régio de D. Afonso V - vão ser restaurados de forma faseada a partir da primavera de 2020. A intervenção é possível graças a um protocolo de mecenato assinado esta terça-feira, em Lisboa, entre a Direcção-Geral do Património Cultural, o Museu Nacional de Arte Antiga e a Fundação Millennium BCP, que prevê uma verba de 225 mil euros.

Ao olhar de um leigo a pintura deste que é o maior conjunto de retratos coletivo da pintura europeia pode parecer estar bem, mas um ecrã tátil com radiografias da obra que está no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) revela os pontos que precisam de uma intervenção de mãos especializadas.

Luciano Freire foi o primeiro a restaurar, em 1910, esta obra, onde 56 figuras enigmáticas se reúnem em torno da dupla imagem de São Vicente. Agora mais de um século depois uma equipa de quatro técnicos de restauro vai trabalhar neste conjunto pintado a óleo e têmpera sobre madeira de carvalho

“Há alterações na cor e no tipo de matéria que se tornam muitíssimo visíveis quando observados em pormenor” explica Joaquim Caetano, diretor do MNAA, que recorda que o restauro de Luciano Freitas que “de alguma forma marcou o início do restauro moderno em Portugal foi feito com os meios que existiam na altura”. Hoje a tecnologia é outra e serão por isso estudadas por especialistas as hipóteses que “permitem ir mais fundo” no restauro, diz Caetano.

O MNAA está para já a estudar como irá ser feito este restauro. “Nós gostávamos muito que o restauro fosse feito in loco” explica o diretor do MNAA, que reconhece dificuldades técnicas e logísticas para o poder fazer aos olhos dos visitantes. Outra das soluções passa por retirar, para os laboratórios do MNAA os painéis, “em quatro fases”, ou seja, primeiro sairão dois painéis mais pequenos, depois um dos maiores, numa terceira fase o outro painel maior e por fim os outros dois mais pequenos.

Em estudo está também a moldura. Numa altura em que o MNAA prepara uma exposição sobre Almada Negreiros para outubro e sobre a forma como este artista pensou a disposição destes seis painéis de São Vicente, o diretor Joaquim Caetano revela que as molduras atuais escondem mais 8 centímetros de tela que poderão vir a ficar a descoberto depois do restauro.

A cultura precisa dos privados

Numa cerimónia no MNAA, na sala onde estão os painéis de São Vicente foi esta terça-feira assinado o protocolo que prevê uma dotação de 225 mil euros para o restauro que irá abranger, além dos painéis, também um conjunto de 11 esculturas em terracota da Coleção Della Robbia, também classificados como Tesouro Nacional.