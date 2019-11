Nasceram três novas crias de leopardo no Zoo de Lisboa e uma ainda procura nome

O Jardim Zoológico de Lisboa anunciou, esta terça-feira, o nascimento de três crias de leopardo-da-pérsia ou "Panthera pardus saxicolor", uma espécie em declínio desde os anos 50.

O nascimento destes animais, cuja espécie está “em perigo”, de acordo com a classificação da União Internacional para Conservação da Natureza pela (IUCN), vem reforçar o Programa Internacional de Reprodução e Reintrodução da Espécie.

“Os três machos nasceram na madrugada de dia 23 de outubro, depois de uma gestação de cerca de três meses”, adianta o zoo, em comunicado.

De acordo com José Dias Ferreira, coordenador do programa europeu de reprodução desta subespécie de leopardo, “as crias estão saudáveis e já é possível observá-las a explorar a instalação exterior com Elin, uma excelente progenitora, muito protetora.”

O momento do nascimento das crias foi captado pelo Zoo de Lisboa, que esta terça-feira partilhou o vídeo com as imagens do momento.