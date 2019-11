​Sporting. Fernando desabafa que “nunca tinha passado por uma situação destas”

Fernando revela que viveu “momentos difíceis”, devido à lesão e ao problema de saúde que o afastaram dos relvados. O reforço do Sporting sonha com o dia da estreia com a camisola leonina e promete “muita garra, dedicação, esforço e luta”.



Em entrevista à Sporting TV, o extremo brasileiro, emprestado pelo Shakthar Donetsk, está muito feliz por regressar aos treinos com a equipa.

“Passei por momentos difíceis como todos os jogadores passam na sua carreira. Quando estava quase a voltar, tive uma virose bastante forte e isso atrapalhou um pouco o meu regresso ao campo. Foi um momento muito difícil, nunca tinha passado por uma situação destas, mas com a ajuda do Sporting e da minha família progredi cada vez mais e hoje fiz o meu primeiro treino. Estou muito feliz por estar a treinar e quero voltar o mais rápido possível.”

Fernando destaca a importância do treinador Jorge Silas e dos colegas de equipa durante o processo de recuperação, primeiro de uma lesão e depois de uma virose.

“Ele [Silas] passa uma energia muito boa, não só para mim, como para todos. Para mim foi importante. Precisava de um apoio, foi muito importante para mim. Os companheiros ajudaram-me bastante e isso foi muito importante”, sublinhou.

Fernando diz que foi “muito bem” recebido pela família leonina e só pensa em retribuir o carinho que lhe têm dado.

“Todos me receberam muito bem. Como sou dos mais novos, abraçaram-me como se fosse da família e isso é muito importante. Primeiro, quero recuperar bem e estar em forma para jogar. Daí é só felicidade. Estou ansioso para fazer o meu primeiro jogo e dedicar-me ao Sporting, como todos aqui fazem.”

E o que podem esperar os adeptos do Sporting que ainda não viram o extremo jogar? “Do Fernando podem esperar muita garra, dedicação, esforço dentro de campo, muita briga e muita luta”, promete o jogador.