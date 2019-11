Fernando mais próximo da estreia pelo Sporting

Fernando está cada vez mais próximo de estar fisicamente apto para se estrear pelo Sporting. O extremo brasileiro, emprestado pelo Shakthar Donetsk, chegou lesionado aos leões, no último dia de mercado e fez treino parcialmente integrado, ainda sob vigilância do departamento médico do clube.

Para colmatar as ausências dos internacionais, Silas chamou ainda aos trabalhos os jovens João Ricciulli, Bernardo Sousa, João Silva, Tiago Tomás, Gonçalo Costa, Tomás Silva e João Oliveira.

Jérémy Mathieu fez trabalho de gestão física, enquanto Luciano Vietto não treinou devido a uma síndrome gripal. Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral dividiram o trabalho entre tratamento e relvado.

Bolasie e Doumbia, que jogaram frente ao Belenenses, são novidades no boletim clínico. O avançado não seguiu para a sua selecção nacional devido a uma lombalgia e o médio sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10h00.