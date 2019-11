Estoril admite possível regresso de Daniel Bragança ao Sporting em janeiro

Daniel Bragança pode regressar ao Sporting já em janeiro. A possibilidade é dada pelo presidente do Estoril, Alexandre Faria, em declarações a Bola Branca, que deixa em aberto o futuro do internacional sub-21.

"Não me surpreendia nada pela qualidade do atleta. Foi uma aposta que o Estoril fez, uma aposta bem acertada, e quem é que não gostaria de ter o Daniel Bragança na sua equipa", questiona Alexandre Faria, aproveitando para elogiar a competência e a maturidade do jovem, assumindo que o atual desempenho do jovem só "surpreende quem não o conhecia antes".

O médio de 20 anos é um dos nomes em maior evidência neste arranque de temporada nas competições nacionais, facto que até já lhe valeu a conquista do prémio individual de melhor jogador do mês da II Liga.

"Adaptou-se muito bem e tem correspondido por completo. Felizmente, tem conseguido realçar-se e fazer excelentes exibições, ao ponto de já ter vencido o prémio de jogador do mês da II Liga e isso é algo que nos orgulha muito", conclui.